Overleden persoon aangetroffen in Amsterdam-Centrum, politie doet onderzoek

Voor een winkel in de Jodenbreestraat in het centrum van Amsterdam is vanmorgen rond 9.00 uur een overleden persoon aangetroffen. Het is nu nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. De politie heeft de omgeving groot afgezet met hekken. Een calamiteitencontainer komt ter plaatse voor onderzoek. Rechercheurs onderzoeken hoe de man of vrouw om het leven is gekomen.