Veel lof voor omstanders na redding kind uit Kudelstaartse sloot: 'Voorbeeld burgermoed'

Vanuit de meldkamer werden de politie, brandweer en een traumateam naar het dorp gestuurd. Maar nog voordat de politie als eerste ter plaatste was, was het kindje alweer bij kennis. Vervolgens is het slachtoffer per ambulance en onder begeleiding van de brandweer naar het ziekenhuis gebracht.

Officieel doet de politie geen mededelingen over de leeftijd en medische toestand van de jongen, maar in een reactie op Instagram meldt ze dat het 'kindje weer aanspreekbaar zou zijn'. Dat is dus mede te danken aan de attente voorbijgangers die een 'hartverwarmend voorbeeld van burgermoed en samenwerking' aan de dag hebben gelegd.