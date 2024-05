Voetbalpaar Gerrit en Tineke nog vol ongeloof over lintje voor werk bij Always Forward

Nietsvermoedend zaten ze afgelopen vrijdag in de kerk tijdens de lintjesregen in Hoorn, toen Tineke én Gerrit Visser uit Andijk naar voren werden geroepen en een onderscheiding kregen. "We hebben elkaar stomverbaasd aangekeken", vertelt een trotse Gerrit. Het echtpaar Visser is ruim 35 jaar vrijwilliger bij de voetbalclub Always Forward. "We zijn meer op de club aanwezig dan dat we thuis zijn", vult zijn vrouw Tineke aan.