Nieuwe namen van vermoorde clubgenoten op oorlogsmonument Amsterdamse voetbalclub

Het is het eerste wat je ziet als je het complex van voetbalclub WV-HEDW in de Watergraafsmeer oploopt: het oorlogsmonument met namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Het monument werd opgericht ter nagedachtenis aan de 67 leden van WV en de 169 leden van HEDW die zijn omgekomen in de oorlog. Inmiddels zijn door nieuw archiefonderzoek 33 nieuwe namen ontdekt en bijgeschreven. Op de herdenking op 4 mei zullen deze nieuwe namen worden voorgelezen.

De naam van de vader van Danny Paauw, oprichter van HEDW, stond al op het monument. "Als ik die naam lees, word ik verdrietig", vertelt hij. "Dat de ellende nu opnieuw bezig is. Ik vind het onbegrijpelijk. We zijn toch allemaal uit een moeder gekomen?"

Driekwart van de leden vermoord

Wilhelmina Vooruit en HEWD waren geen exclusief Joodse clubs, maar het aantal Joodse leden was bijzonder hoog. De oorlog was dan ook een belangrijke reden dat de twee clubs uiteindelijk zijn gefuseerd.

"Na de oorlog bleek dat driekwart van de leden van Wilhelmina Vooruit en HEDW waren vermoord", vertelt Vincent Huis in 't Veld van de historische commissie. "Toen is overwogen om het bijltje er bij neer te gooien. Toen is toch besloten om door te gaan. Maar dat ging niet, dus toen zijn de clubs in 1956 gefuseerd", vertelt hij.

In 't Veld is blij dat de ontbrekende namen nu op het monument staan. "Het verhaal moet verteld blijven worden en dat moet volledig gebeuren. Hiervoor was het onvolledig. Al verwacht ik dat we de komende jaren ook nog wel achter wat nieuwe namen zullen komen. Die zullen we er dan opnieuw bijschrijven", vertelt hij.