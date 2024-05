Samen in de stress: in dit huis doen alle kinderen tegelijk eindexamen

Vertrouwen

Ouders Stefan en Julia hebben dan ook alle vertrouwen in hun kinderen. Julia zegt: "Ik weet dat in ieder geval Teun en Sophie goed leren. En Sophie houdt Cas nauwlettend in de gaten, dus dat zit ook wel goed. Maar ja, uiteindelijk moeten ze het toch zelf doen. Als er iets misgaat, is dat ook niet het einde van de wereld."

Stefan voegt toe: "Wij zorgen voor de organisatie achter de schermen, zorgen dat alle benodigdheden in huis zijn, dat er genoeg eten is en dat ze zich volledig kunnen concentreren. En misschien zijn we straks iets milder als de keuken niet helemaal opgeruimd is," zegt hij lachend.