Na 100 jaar rijdt de unieke elektrische trein ‘Jaap’ weer over het West-Friese spoor

Met behulp van de Museumstoomtram is 'Jaap' vanmiddag rond 13.15 uur naar het treinstation van Hoorn gereden. Daar volgde een toespraak van voorzitter Michiel Dermois, konden reizigers zien dat de binnenkant van het treinstel feestelijk versierd is. Een half uur later vertrok het gezelschap, exact 100 jaar na dezelfde treinen, richting de hoofdstad. Via Alkmaar en Haarlem kwamen zij een paar uur later terug in Hoorn.

