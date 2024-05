Met een sup de Noordzee over: Jonas uit Zweden doet het én zoekt hulp

Op zijn sup heeft hij maar weinig spullen mee. Al met al 30 kilo. Een tent, wat kleding en een slaapzak. "Ik slaap bijna altijd buiten. Overal waar ik kom word ik uitgenodigd om in hotels te slapen. Maar dat wil ik niet. O ja, mocht er nog iemand in Den Helder een fijn slaapmatje hebben? Dan graag, want die van mij is kapot gegaan. Helaas."

In Den Helder heeft Jonas een plek gevonden bij Stephan Wegman. Hij werkt voor Citymarketing Den Helder en werd al 'gewaarschuwd' vanuit Delfzijl dat de Zweed onderweg was. "Ik heb hem inderdaad een beetje onder mijn hoede genomen. We hebben gisteravond even een hapje gegeten. Ik heb hem nog een bed aangeboden, maar hij ging liever in mijn tuin liggen. Ik vind dit een geweldig avontuur. Wat knap."

Noordzee

Aan de overkant van de plas ligt het volgende doel te wachten: Schotland. Maar eerst moet de oversteek gemaakt worden vanuit Den Helder. Vanwege de onstuimige zee, maar ook al het verkeer op het water, kan de Zweed wel wat hulp gebruiken. Hij hoopt op iemand die als volgboot mee wil naar de overkant.