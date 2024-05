Dood op een bankje in Bussum: herdenking Arnoud op zijn 'camping Fort Werk'

Maar er moest wel behoorlijk wat water onder de brug door voor het zover was. Wendy Drijfhout, zus van Arnoud, vertelt dat ze haar broer al dertig jaar niet heeft gezien. In die tijd zijn er haar wel wat negatieve verhalen ter ore gekomen over haar broer. Het is voor Wendy en de familie dan ook een opluchting, en ook wel wat emotioneel, om erachter te komen dat het de laatste jaren van zijn leven eigenlijk erg goed ging met Arnoud.

Boswachter

Arnoud is destijds rechtstreeks via de sociale dienst binnengekomen, legt Hof uit. Het fort waar de restauratie aan de gang was had een soort meester-gezel-situatie. Mensen met een wat moeilijkere achtergrond konden onder toeziend oog met eigen handen de herstelwerkzaamheden uitvoeren en zagen daardoor resultaat van hun inspanningen. In veel gevallen hielp het hen terug de maatschappij in.

Nadat Arnoud werk was aangeboden in de Bussumse plantsoenen, bleek hij daarvoor niet geschikt. Zijn schizofrenie zat hem in de weg en het werk was té afwisselend voor hem. Maar werken in de natuur wilde hij wel graag. "Eigenlijk wilde hij altijd al boswachter worden", vertelt zijn zus Wendy. Dus toen hij aan de slag kon in de oase van rust in het fort, was dat een schot in de roos.

Arnoud hoefde niet meer op vakantie, zei hij. Het Bussumse bastion was zijn camping. Hij sliep er nog net niet, maar hij was er dagelijks van 's morgens vroeg tot 's avonds laat te vinden tussen het groen wat hij bijhield. In een van de voormalige kazematten was zijn werkplek ingericht.