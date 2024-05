Concert Burna Boy in Arena gaat niet door

De Nigeriaanse zanger Burna Boy wordt gezien als een van de grootste namen binnen het Afrobeats-genre. Het is niet de eerste keer dat een Nederlandse show van hem moest worden geannuleerd. Vorig jaar werd een show in het Gerledome pas geannuleerd toen de toeschouwers al uren binnen stonden. Het concert werd uiteindelijk een maand opgeschoven.

Het is onduidelijk of de show in de Johan Cruijff Arena een nieuwe datum krijgt. Bon Bon Entertainment doet daar geen uitspraken over.