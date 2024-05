Hoe het verhaal van een neergestorte Amerikaanse vliegenier een einde kreeg in Hoorn

Voor dit verhaal moeten we terug naar 1944. Op een dag in maart stort een Amerikaanse bommenwerper neer in het Markermeer, tussen Hoorn en Marken. De tien bemanningsleden drijven een poosje in de rondte, vertrouwend op hun zwemvesten. Een aantal Volendamse vissers ziet de mannen drijven, maar vertrouwt erop dat ze door de Duitsers uit het water worden gehaald. Als de vissers op het laatste moment tóch in actie komen is het voor zeven van de vliegers te laat. Eén van hen is Sergeant Gerald Yoder.

Oorlogskenner

Zijn familieleden, Peter en Ann Koch uit het Amerikaanse Wyoming, hebben lange tijd niet precies geweten wat er met hun Gerald is gebeurd. Via via komen ze in contact met Nico Kwakman, een Volendamse oorlogskenner. Kwakman weet bijna alles over de tientallen bommenwerpers die in het IJsselmeer zijn neergestort. Zelf heeft hij veel gedoken op de wrakken en al vele families geholpen met het vinden van informatie over vliegeniers die het niet hebben overleefd. Je kan wel zeggen dat Kwakman een wandelende encyclopedie is.

De drie hebben afgesproken op een terras in Hoorn, waar de Volendammer honderduit kan vertellen over hun familielid. Kwakman: "Pas in 1950 arriveerde de kist met het lichaam van Gerald voor zijn begrafenis in zijn geboortedorp in Amerika. Meer wisten de familieleden van de omgekomen vliegenier niet. Hun moeder zei alleen: ‘War, Europe, Plane, Dead'."

Kwakman vertelt het verhaal van Gerald Yoder aan de hand van het gesprek wat hij had met Peter en Ann.

Kwakman: "Er was een paar jaar geleden in het gezin wat meer bekend geworden over Geralds bommenwerper en de crash in The Zuyder Sea." Genoeg voor Peter en Ann Koch om een river cruise - een rondvaart vanuit Duitsland over het IJsselmeer - te boeken en op locatie uit te zoeken wat er in de oorlog met hem was overkomen. Waarom was Gerald niet gered?

Deze foto is ter beschikking gesteld en eigendom van de familie Cripe (de piloot). Zeven man verdronken 6 maart 1944 tussen Hoorn en Marken. Sgt. Gerald Yoder staat voor het nummer op de romp.

