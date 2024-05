Amsterdamse buurt woest op man die geliefde buurtkat Miesje doodsloeg

De politie deelde vanochtend beelden van de laatste minuten van buurtkat Miesje. Hoe het dier vervolgens wordt toegetakeld door de man die verantwoordelijk is voor haar dood, laat de politie vanwege de heftigheid niet zien.

Het nieuws dat de geliefde buurtkat op deze manier aan haar einde is gekomen komt hard aan in de buurt. Helga is er kapot van. Ze zag Miesje elke dag, want ze woont tegenover het favoriete plekje van het dier: het elektriciteitskastje naast de plantenbakken op het pleintje. "Ik heb het gezien omdat ik een camera heb", legt Helga uit. "Je kunt je echt niet voorstellen dat iemand zoiets doet. Ja, ik ben er weken beroerd van geweest."

De eigenaren van Miesje willen niet op camera reageren, maar de schok is groot. Bij verschillende buurtbewoners was het nieuws nog niet binnengekomen en de emoties lopen hoog op. "Het is echt zo'n typische buurtkat die iedereen kent", weet de postbode. "Droevig, treurig en een groot gemis."