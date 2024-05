Hilversumse pro-Palestina groep protesteert bij AVROTROS tegen Songfestivaluitzending

Zo'n dertig demonstranten van Hilversum4Palestine verzamelden zich rond 17.30 uur voor het gebouw van AVROTROS. Daar werden enkele spandoeken uitgehangen met teksten als 'Boycot Eurovision, free Palestine'. De actievoerders zongen: "Joost Klein schande, bloed aan je handen" en "From the river to the sea, Palestine will be free."

Boycotten

De groep vindt dat Israël niet mee mag doen met het Eurovisie Songfestival en wil dat AVROTROS het evenement niet uitzendt. "Israël kan zichzelf goed op de kaart zetten binnen Europa met hun deelname. We willen die promotie voorkomen door de omroep te vragen het Songfestival te boycotten", vertelt een woordvoerder van Hilversum4Palestine.

Ook roepen ze Joost Klein, die met zijn liedje Europapa voor Nederland uitkomt, op om niet mee te doen. "We willen dat hij zich terugtrekt. Hij heeft in het verleden, als ik mij niet vergis, bij een talkshow gezegd: 'Free Palestine'. Daar moet je je dan ook aan houden."

AVROTROS open voor gesprek

AVROTROS liet aan het begin van de demonstratie weten open te staan voor een gesprek. De actiegroep wil alleen praten als de omroep afziet van de uitzending.