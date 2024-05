Gratis Mixtream Festival Heerhugowaard gered, maar voor hoelang nog?

Mixtream wordt elk jaar tegen het einde van augustus gehouden in het Rosariumpark en biedt een podium aan lokaal en regionaal talent. In 2019 nog aan Joost Klein, die Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. Maar even leek het erop dat de editie van 2023 de laatste zou zijn.

Door oplopende kosten krijgen Chris Dekker en zijn team de organisatie nog maar moeilijk rond, vertelt hij tegen mediapartner Streekstad Centraal. De gemeente Dijk en Waard ziet het evenement liever niet verdwijnen en komt de organisatie nu tegemoet met twee flinke geldinjecties. Het gaat om een bedrag van 57.500 euro en nog een extra subsidie van 15.000 euro.

'Belangrijk'

"We konden twee dingen doen. Of gelijk de handdoek in de ring gooien of het gesprek aangaan met de gemeente. Dat tweede hebben we gedaan. Gelukkig, want Dijk en Waard onderkent het belang van ons festival. De talenten die we een podium geven en de partijen waar we mee samenwerken."

(Tekst loopt door.)