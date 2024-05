Kersentelers in West-Friesland opgelucht, maar angst voor volgend jaar heerst

Die opluchting heerst ook in Venhuizen. "Als we geen kersen meer kunnen telen, dan houdt het voor ons op. We hebben een paar jaar geleden onze perenbomen omgehakt voor kersen. Dit wilden we volhouden tot ons pensioen. Het voelt dus als een enorme opluchting dat we er dit jaar gebruik van kunnen maken", aldus een teler.

Onzekerheid vanaf 2025 blijft bestaan

Volgens Appelman wordt het bestrijdingsmiddel Tracer ook onder meer gebruikt in de uien- en aardbeiensector. Aangezien die sectoren groter zijn, is het middel in die sectoren wél definitief toegestaan. "Het kost te veel en het duurt te lang om het ook voor onze sector aan te vragen. Dan praat je over miljoenen en jaren", benadrukt hij.

Hoewel er al jaren onderzoek gedaan wordt, is een natuurlijke vijand nog altijd niet gevonden. "We zijn afhankelijk van dit middel, naast de speciale netten die ze ook niet altijd tegenhouden. Voor bijna alle insecten is een natuurlijke vijand gevonden, alleen voor deze fruitvlieg nog niet."

Appelman is dan ook bang dat er in 2025 eenzelfde scenario komt, nu er opnieuw voor één jaar vrijstelling is gegeven. "We weten niet wat ze dan zullen beslissen. Het is mooi dat de minister nu een ‘helder moment’ heeft gehad", zegt hij. "Misschien moeten we als sector meer naar buiten treden, om de noodzaak in te laten zien bij het ministerie. Ik hoop dat de politiek bij hun zinnen komt."