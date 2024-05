Drie jaar geëist tegen man (25) voor verkrachting: 'Zij wilde mij geld aftroggelen'

Volgens de verdachte spraken de twee aan het einde van de middag af, 'toen de winkels nog open waren'. Daarom kon hij niet met de auto naar haar toekomen: zijn moeder had de auto nodig. Omdat zij toch graag met hem wilde afspreken, liet hij haar naar Heemskerk komen.

"Zij was aanhankelijk. Ze gaf me meteen op de parkeerplaats in de auto een zoen op m'n mond." Maar toen ze naar zijn huis gingen, vroeg de vrouw geld: "Driehonderd of driehonderdvijftig euro wilde ze hebben. Ik wilde wel betalen voor benzine en eten of drinken, maar dit wilde ik haar niet geven."

Toen zou ze boos zijn vertrokken. Buiten zou ze wel weer zijn hand hebben vastgepakt, maar eenmaal terug aangekomen bij haar auto op de parkeerplaats zei ze 'opeens' de politie te gaan bellen.