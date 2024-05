Burgemeester sluit woning op Amsterdamse Zeeburgerdijk na drie explosies en brandstichting

Bewoners van de Zeeburgerdijk lieten dinsdag al aan AT5 weten te vrezen dat er de komende tijd opnieuw een explosie plaats zal vinden bij de woning in de straat. Want het was dinsdagnacht de derde explosie in minder dan drie maanden tijd.

Op 17 februari en 17 maart vond er ook een explosie plaats. Na de tweede was er al cameratoezicht ingesteld, maar dat heeft de dader of daders er niet van weerhouden om voor een derde keer toe te slaan. Ook is er op 22 maart brand gesticht bij de auto van een van de bewoners. Die stond vlak bij de woning.

"Buurtbewoners voelen zich niet meer veilig, slapen slecht en zijn alert op ieder geluid gedurende de nacht. Sommige omwonenden logeren tijdelijk bij familie", schrijft de burgemeester in het sluitingsbevel. Omdat de politie inschat dat er een risico is dat er op korte termijn weer zoiets zal gaan plaatsvinden, moet het huis nu dicht. Er staan twee personen ingeschreven op het adres. Zij moeten op zoek naar een andere woonruimte.