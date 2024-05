Unieke beelden van bekende Hilversummer tonen confronterend tijdsbeeld

Speciale avond voor vertoning

Op dinsdag 14 mei is er een speciale avond georganiseerd in het Torpedotheater in Amsterdam. Daar worden de nog onbekende beelden vertoond en gaat radiomaker Stef Lokin in gesprek met Harry Coster.

Het orkest The Ramblers bestaat nog steeds en viert het honderdjarige bestaan in 2026. De beelden worden met uitleg en voorzien van muziek en op het YouTube-kanaal van The Ramblers geplaatst.

NH zendt op 20 mei een concert uit dat The Ramblers eerder dit jaar gaven in het Concertgebouw in Amsterdam.