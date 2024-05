Hilversummer Ernesto maakt eerste actiefilm over en met zijn dorp en iedereen wordt acteur

"Wil je weten waar ik mee film?" Nog voordat er tijd is geweest om de vraag te kunnen beantwoorden, heeft hij de kleine camera al in zijn hand. Tot verrassing laat hij een handvast cameraatje zien.

Driftig

Bij een film denk je aan grote, zware camera's en niet aan een camera waarbij je goed moet zoeken naar de lens. Maar volgens Ernesto lukt het hier goed mee. Terwijl hij driftig verder praat en weer wat laat zien wat hij allemaal al heeft geschoten met dit gereedschap bouwt hij rustig en gestaag de hele cameraset op.

Zoals hij zijn camera in elkaar zet, zo gaat het eigenlijk ook met Hanglangers. De rode draad van de film zit in zijn hoofd, maar de film ontstaat eigenlijk organisch. "Het mooie van dit script is dat het zichzelf vanzelf uitwerkt", aldus Ernesto. Gaandeweg vormt de film zich meer en meer. Ontmoetingen met mensen leiden tot nieuwe ideeën, nieuwe rekwisieten en/of locaties en tot nieuwe acteurs.

Dikke auto

Iemand die een boot aanbiedt of een dikke auto rijdt en die wel een paar uurtjes wil lenen, past ook goed bij de lowbudgetfilm die Ernesto maakt. Mede door zijn enthousiasme weet hij onderweg anderen bij zijn project te betrekken, zoals de Hilversumse burgemeester bijvoorbeeld. Uit dankbaarheid maakt hij voor iedereen een eigen filmposter. "Met passie en liefde kan ik hen een mooie beloning geven."

In totaal heeft hij dertig draaidagen bedacht. De opnames zijn vooral in het weekend, want Ernesto werkt doordeweeks gewoon. In september hoopt de Hilversummer klaar te zijn met filmen, waarna hij kan gaan editen. Met de release van zijn film mikt hij op 12 december 2024. Dat is in ieder geval de streefdatum.

Casablanca

Het is overduidelijk dat Ernesto niet kan stilzitten. Op de achtergrond doemt nu al Handlangers 2 op, al is hij zelf nog niet zover, laat hij weten.

"Er is nu al sprake van een vervolg, zelfs een internationaal vervolg. Zo zijn er connecties in Casablanca", meldt Ernesto. "Maar ik vind dat veel te vroeg. Nu wil ik me focussen op Handlangers de film. Daarna zien we het verder wel", besluit de Hilversummer.