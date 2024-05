Velden vol bloeiende tulpen worden bruut 'onthoofd', maar waarom?

Energie naar de bol

Door de bloeiende tulp op het juiste moment te ontdoen van de kop, spint de bol onder de grond daar juist garen bij. En dat is precies waar de kweker op uit is.

"Als we de tulp gekopt hebben, zal de overgebleven plant zijn energie volledig op de bol richten die daardoor extra groot zal groeien", zo licht Smit toe. "Na een week of acht verplaatsen we de bol naar de kassen, waar-ie dan uiteindelijk in de winter een prachtige nieuwe tulp zal produceren."