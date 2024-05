Brandwonden Stichting Beverwijk organiseert kinderweek: "Hier zijn we allemaal hetzelfde"

Nog geen jaar geleden viel een frituurpan over Luuks voeten en benen. "Mijn opa was aan het bakken, toen het raam plots open waaide. Er viel een bladblazer op de frituurpan en die kwam op mij terecht."

Terwijl Luuk zich dit nog heel precies kan herinneren, weet Cleo niets meer van haar brandwonden. "Ik was negen maanden oud en zat in de wasbak. Toen mijn moeder even wegliep, trok ik de hete kraan open." Ook haar benen en voeten zitten vol met littekens. "Maar ja, ze horen nu eenmaal bij mij. Ik kan me niet voorstellen hoe 'normale' voeten er bij mij uit zouden zien", zegt ze.

Verhalen delen

De kinderen weten bijna allemaal van elkaar wat er is gebeurd. "Dat hebben we elkaar gister tijdens het kampvuur verteld", zegt Sophia (11), terwijl ze haar fotolijstje versiert. Het kampvuur is een vast onderdeel tijdens de week om de negatieve associatie met vuur te doorbreken.

Ook Sophia deelde daar haar verhaal. "Toen ik 4 was, morste mijn oom per ongeluk hete soep over mij heen. Ik kon een jaar lang niet naar school omdat ik twee maanden in het ziekenhuis moest blijven en daarna elke week terug moest voor behandelingen, waardoor ik niet naar school kon."

Maar het gaat lang niet de hele tijd over brandwonden. Er wordt vooral veel geklierd en gespeeld. "We praten met de meiden ook veel over jongens", zegt Sophia lachend.

Gepest

Toch delen de kinderen tussen de bedrijven door persoonlijke ervaringen met elkaar, omdat veel situaties herkenbaar zijn. "Ik werd vaak gepest. Ze lachten me uit, zeiden dat ze bang voor me waren en dat ik raar was," vertelt Sophia.

"Ja, dat had ik ook," zegt Aiden. "Zelfs mijn vrienden wilden een tijdje niet naast me zitten, omdat ze mijn littekens eng vonden."

"Bij mij is er toen een zuster op school gekomen die heeft uitgelegd wat brandwonden zijn en hoe het in het ziekenhuis gaat", zegt Sophia. "Toen is het pesten wel minder geworden."

Verbergen

In hun directe omgeving kennen de kinderen vaak niemand anders met brandwonden, dus is het voor hen fijn om te zien dat ze niet alleen zijn. "Ze leren hier dat ze er mogen zijn en zichzelf niet hoeven te verbergen", vertelt begeleidster Anne, die zelf ook brandwonden heeft.

Toen ze vijftien was, werd ze aangereden door een vrachtauto die haar niet zag in de dode hoek. Ze liep brandwonden op door de hitte die vrijkwam toen ze over het asfalt werd geschuurd.