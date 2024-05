Nog even heerlijk zonnig, maar vanmiddag kans op regen, hagel en wind

De ochtend begon met sluierbewolking, maar op de meeste plaatsen brak al gauw de zon door in de provincie.

De rest van de dag zijn er flinke perioden met zon, aldus NH-weerman Jan Visser. 's Avonds is er kans op buien in een deel van onze regio, vooral in het zuiden.

Hagel, wind en regen

Hoe de buien over Noord-Holland trekken is nu nog onzeker. Wat wel duidelijk is, is dat de overtrekkende buien vergezeld kunnen worden door hagel, windstoten en plaatselijk veel regen.

Op Texel wordt het zo'n 18 graden, in de rest van de provincie tussen de 22 en 23 graden in het zuiden van de provincie. De wind waait matig uit het noordoosten boven land en krachtig bij de Waddeneilanden. In de loop van de middag en de avond neemt de wind af.

Zomer eventjes voorbij

Morgen lijkt de zomer weer even tot het verleden te behoren: dan dalen de temperaturen naar zo'n 14 graden. "Een flinke stap terug", vertelt Visser. "Met van tijd tot tijd regen of motregen. Pas later in de middag wordt het geleidelijk droger."

De wind waait morgen in de kustgebieden krachtig, boven land waait de wind matig.

Het weekend is het zonnig, maar er kunnen ook wat buien vallen. Het is dan iets warmer: het wordt zo'n 17 tot 18 graden.