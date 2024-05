Fietsexcursie die je meeneemt langs oorlogsverhalen populair onder jongeren

De laatste van de groep van zo'n tien mensen komt om stipt 10.00 uur aanfietsen. Het is Annemiek. Ze is 29 jaar en heeft zich aangemeld voor de excursie, omdat ze onderzoek doet naar bunkers uit de oorlog voor haar masterscriptie.

De rest van de groep stond al met de fiets aan de hand te wachten aan het begin van het Duinpieperpad in Bloemendaal. De groep is een divers clubje. Iedereen heeft een andere reden om mee te doen: sommigen zien het als vakantieuitje, anderen 'omdat het er op school veel over gaat'.

Minder bekende plekken

Als boswachter Coen aan komt fietsen legt hij de groep een keuze voor: "Ik kan jullie meenemen naar de Eerebegraafplaats, maar ik kan jullie ook meenemen naar andere plekken waar je wellicht niet zo snel komt." De groep kiest het tweede, want de Eerebegraafplaats hebben veel van hen al wel gezien.

Al zo'n twintig jaar neemt boswachter Coen bezoekers mee op excursie door de duinen en hij ziet dat de belangstelling in de afgelopen jaren steeds meer toeneemt. "Vooral jonge mensen zijn geïnteresseerd in de oorlog en wat hier is gebeurd." In de duinen zijn nog veel resten over van die tijd, in de vorm van bouwwerken, bunkers en betonbommen. "Dat boeit de jeugd."

