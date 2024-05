Scooterrijder rijdt door na botsing met fietser in Assendelft

Een woordvoerder van de politie vertelt dat de fietser en de scooterrijder beide uit de richting van het station kwamen en richting de Noorderveenweg reden.

"Na een inhaalactie hebben ze elkaar geraakt, de scooter is doorgereden zonder de gegevens bekend te maken."

De fietser is was gewond maar wel aanspreekbaar, ze is ter controle naar het ziekenhuis vervoerd.

Doorrijden misdrijf

Op de scooter zaten twee personen. "Ze reden met een gele kentekenplaat en een van hen droeg een witte helm", vertelt de woordvoerder.

"Doorrijden na een aanrijding is een misdrijf, dus de bestuurder doet er verstandig aan om zicht te melden, want we gaan het onderzoeken."