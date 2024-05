Vrouw gewond na botsing met politieauto in Zuidoostbeemster

De vrouw in de personenauto is gewond geraakt aan haar been en heup, ze is naar het ziekenhuis vervoerd.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat nog niet duidelijk is wat er precies is gebeurd. "Bij incidenten met een dienstvoertuig wordt er zo objectief mogelijk onderzoek gedaan door een ander korps."

'Nooit de bedoeling'

Volgens de woordvoerder hebben de agenten geen verwondingen overgehouden aan de botsing. "Maar dit is natuurlijk nooit de bedoeling als je een auto instapt. Ze zijn erg geschrokken en opgevangen door hun collega's."

Op foto's is de ravage na het ongeluk goed zichtbaar. De personenauto lijkt total loss, ook de politieauto is flink beschadigd.