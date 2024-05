Oppositie tegen burgerberaad voor betaald parkeerplan Haarlem: wel nieuwe metingen

SP-er Ruud Kuin heeft goede hoop dat de coalitie wil luisteren: "We willen een poging wagen om samen met de coalitie een nieuw parkeerplan te maken. Hoe pakken we het parkeerprobleem in Haarlem aan, àls er al een probleem is. We hopen dat we uit de loopgraven kunnen komen. Met dit proces kun je veel Haarlemmers betrekken, dat neemt het wantrouwen bij veel mensen weg, denk ik."

Parkeerdrukmetingen

Om die vraag te beantwoorden, moeten er nieuwe parkeerdrukmetingen worden gehouden, vindt een aantal partijen in de gemeenteraad. Daarbij wordt op bepaalde momenten van de dag bekeken hoeveel parkeerplekken bezet zijn. Als de druk boven de 85 procent ligt, is er een parkeerprobleem, vindt de gemeente. In die wijken of buurten moet dan betaald parkeren komen.

Edwin Vermaire maakte het voorstel van de oppositiepartijen woensdagavond bekend via zijn Facebookgroep Haarlem Betaald Parkeren. Vermaire is een van de bedenkers: "In deze plannen worden alle Haarlemmers die mee willen denken, betrokken. Daar gaat het om voor ons."

Ook Vermaire is geen fan van het burgerberaad. "De beste ideeën ontstaan niet door mensen uit te sluiten, maar door mensen te betrekken."