Haarlemmermeerders halen het maximale uit eerste zomerse dag

Of het nu fietsen, zwemmen of gewoon een lekker terrasje pakken was, Haarlemmermeer liet zich geen twee keer zeggen dat het warm was buiten. Van Rijsenhout tot Zwaanshoek en van Buitenkaag tot Zwanenburg, er werd optimaal gebruikgemaakt van de zonneschijn.

De temperaturen van vandaag lijken na vandaag weer wat te dalen. De komende twee dagen blijft het nog boven de twintig graden. Op vrijdag volgt een regenachtig dipje, daarna stabiliseert de temperatuur naar een graad of achttien.