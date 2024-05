Niets aan te geven? OM wil drie vrouwen cel in voor smokkel crystal meth via Schiphol

De vrouwen vlogen op 14 mei vorig jaar van Los Angeles naar Schiphol. Daar geland begaven ze zich naar de bagagehal. Daar merkte een douanier op dat de vrouwen 'telkens heen en weer hadden gelopen voordat ze de zogeheten groene doorgang (niets aan te geven) kozen', schrijft het OM.

De douanier besloot de vier koffers van de vrouwen te scannen. Daaruit bleek dat in alle vier de koffers soortgelijke doorzichtige pakketten zaten, die bij het openen van de koffers 'kristallen' bleken te bevatten. In totaal ging het om 23 pakketten, waarvan één vrouw er in totaal 11 in twee koffers bij zich had. De andere twee vrouwen hadden allebei één koffer bij zich, waarin 5 en 6 pakketten zaten.

Straatwaarde

De vrouwen werden aangehouden, en uit onderzoek bleek dat het om de zeer verslavende drug crystal meth ging. De in totaal 92 kilo zou op straat 4,5 miljoen euro hebben opgebracht, luidt de schatting van het OM.

Uit onderzoek van het OM is gebleken dat - als de operatie was geslaagd - de vrouwen daar slechts een schijntje van zouden hebben ontvangen, namelijk zo'n 10.000 pond. De vrouwen zouden niet zijn gedwongen, maar vooral uit zijn geweest op dat geld om andere een beugel af te betalen, een rijbewijs te halen en een nagelstudio te starten, zo hebben ze verklaard.