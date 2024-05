Geliefd zwembad Het Baafje weer open: "Het is fantastisch!"

Het is gelukt: zwembad Het Baafje is weer open. Eerder leek het afgelopen te zijn met het geliefde bad in Heiloo, toen de uitbater failliet ging. Maar daar lieten inwoners van het dorp het niet bij zitten. Massaal is er - met succes - gestreden voor het behoud. Na een flinke poetsbeurt was het de eer aan alle vrijwilligers om de eerste ijskoude duik te nemen.