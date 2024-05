Hoorn geniet van eerste zonnige dag op nieuwste deel van het stadsstrand

Er werd op deze zomerse dag flink gebruik gemaakt van het nieuwste deel van het stadsstrand, dat vorige week officieel werd geopend. "Het water is met twaalf graden voor mij nog te koud om in te zwemmen. Maar we zitten hier heerlijk met onze vriendengroep," zegt een jongen in zwembroek met een flesje bier in zijn hand.

Toch zijn er ondanks de nog frisse watertemperatuur vandaag al een aantal moedige zwemmers in het Markermeer gesprongen. Verder spelen en spetteren er kinderen in de waterlijn en zijn enkele meiden sportief aan het suppen.

Zonnebaders en flirtende jongeren

De eerste zogenaamde 'zomerdag' leverde in Hoorn - met Schouwburg Het Park als decor - klassieke strandtaferelen op. Veel ouders met jonge kinderen, zonnebaders, voetballende jongens en meisjes, gepruts met parasols en lachende en flirtende jongeren. Veel bezoekers waren ook flink in de weer met het smeren van zonnebrandcrème. Of, zoals een bezoeker het verwoordde: "Hij is weer begonnen, die mooie zomer."

Bekijk het verslag van WEEFF: