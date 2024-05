Zwembad Nieuwe Niedorp 'klaar voor nieuw seizoen', maar: er is nog geen water

"Tijdens het schoonmaken van de zwembaden zagen we dat er tegels loszaten. Die hebben we inmiddels laten repareren. De kit is nu aan het drogen. Morgen beginnen we met het vullen van de baden. Dat gaat een paar dagen duren. Dus vandaag hebben we de officiële opening van het zwembad. Vanaf 11 mei kan er echt gezwommen worden.", vertelt voorzitter Peter Broersen.

Dat het bad iets later open gaat, valt bijna niet op door het koude weer van afgelopen tijd. In de wijde omgeving gaan de zwembaden komend weekend open of zelfs erna. Waarland opent bijvoorbeeld zaterdag 4 mei de deuren, Warmenhuizen op 5 mei en Dirkshorn op 6 mei.

Peter Broersen: "Het water was anders ook wel erg koud geweest. Er zijn meerdere baden nog niet open. Dat is met dit weer niet vreemd. Het is voor ons niet vervelend maar je had natuurlijk liever gewoon water in de baden gehad."

Tillift

Er is dan geen water, het zwembad heeft wel een belangrijk nieuwtje. Dankzij hard werk van de vrijwilligers en sponsors is er nu een tillift. "We vinden dat het zwemmen voor iedereen is dus moet het zwembad ook voor iedereen toegankelijk zijn. We hebben ons daarom keihard ingezet om een tillift te realiseren die bij beide baden neergezet kan worden. Daar kunnen mensen die in een rolstoel zitten of een functiebeperking hebben, gebruik van maken en lekker zwemmen.

Het bad in Nieuwe Niedorp is bekend in de hele omgeving. De kraan gaat morgen dus open en over een paar dagen kan het eerste plonsje dus worden gedaan. Broersen: "Dit is een bad met historie. Ik heb hier zelf ook nog zwemles gehad. Het is de saamhorigheid en gezelligheid. Het is niet alleen belangrijk voor Nieuwe Niedorp maar er komen ook mensen uit Heerhugowaard. Gewoon omdat het een prachtig bad is."