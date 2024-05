Het is zweten geblazen: vuurdoop voor nieuwe vrijwilligers van Bevrijdingspop

Daar was alle tijd voor want de werkzaamheden verlopen nog steeds volgens schema. Dat is mede te danken aan een nieuwe generatie vrijwilligers. Laila Roerdomp en Martijn Martens zijn er daar twee van. Ze weten van aanpakken en klagen niet over de hitte. "Beter dít dan regen", zegt Martijn.

Eerste keer

Laila is er dit jaar voor het eerst bij en Martijn pas voor de tweede keer. Toch maken ze de indruk alsof ze al een aantal edities achter de rug hebben. "Dat komt omdat ik bouwen gewoon heel leuk vind", zegt Laila, "zeker in teamverband."

De twee hebben bewust voor Bevrijdingspop gekozen omdat ze het belangrijk vinden dat dit festival blijft bestaan. "Daar een bijdrage aan kunnen leveren, geeft een goed gevoel", zegt Martijn. "Het is heel belangrijk de vrede te kunnen blijven vieren", voegt Laila toe.

Chef'Special

Bevrijdingspop wordt zondag voor de 44ste keer gehouden. Het evenement begint om 12.00 uur. Op het hoofdpodium zijn optredens van onder meer Kraantje Pappie, Merol, Wende en Danny Vera. Hoofdact is de Haarlemse band Chef'Special.