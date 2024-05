Nieuwe dijk bij camping Strandbad moet de vele overstromingen tegenhouden

Niet iedereen heeft waterschade gehad. Edammer Joop Buikman, die achter de nieuwe dijk al vele jaren een grote stacaravan heeft, zegt nog nooit last te hebben gehad van hoog water. Of dat puur geluk is, durft hij niet te zeggen.

Nog een dijkverhoging

Niet alleen het Markermeer is debet aan de overstromingen. Vaak kwam het water ook van opzij. Die weilanden liepen altijd als eerste onder en vervolgens stroomde het water naar de camping. Ook daar is nu een dijkverhoging.

Het zal nog wel even duren voordat de nieuwe dijk aan het Markermeer met gras begroeid is. Het strandje, dat Jan zelfs nog kent uit zijn jeugd, is helaas opgeofferd voor de veiligheid.