Zaak Quincy Promes van start: komt de veroordeelde voetballer binnenkort naar Nederland?

Hoe werkt het proces rond uitlevering Quincy Promes?

Vandaag is een eerste zittingsdag in het uitleveringsproces rond voetballer Quincy Promes. Maar hoe werkt dat en hoe reëel is het dat de Amsterdammer binnenkort in Nederland is?

Advocaat Kerem Canatan is gespecialiseerd in internationaal strafrecht en uitleveringen. Hij legt uit hoe een uitleveringsproces werkt.

"De uitleveringsrechter in Dubai kijkt niet naar de veroordelingen, omdat Promes in hoger beroep is gegaan tegen zijn veroordelingen. Dus ze kijken alleen maar naar de feiten waar hij verdacht van wordt en of daar minstens een jaar gevangenisstraf op staat. Nou, dat is zo in het geval van Promes en dan gaan ze beoordelen of er redenen zijn om de uitlevering te weigeren."

"Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze zeggen dat Nederland niet de juiste papieren heeft verzonden of dat het niet op de juiste manier is ingediend. Andere weigeringsgronden zijn bijvoorbeeld als het gaat om een politiek delict of als iemand de doodstraf zou kunnen krijgen. Of als het geen strafbaar feit in het land zelf op zou leveren. Dat wordt dan aangevoerd door de advocaten en de rechter moet dan beoordelen of die weigeringsgronden zich voordoen", aldus Canatan.

Nederland heeft sinds 2021 een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onderdeel van is. Mede om verdachten of veroordeelden relatief makkelijk uit te leveren.

"Normaal gesproken is het zo dat je na de uitleveringsbeslissing wordt uitgeleverd, er is dan normaal gesproken wel nog een beroepsmogelijkheid. Maar ik verwacht dat – als de uitlevering wordt toegestaan – wel dat hij dit jaar in Nederland is.