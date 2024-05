Sinds 1993 vermiste Tanja Groen krijgt plein naar zich vernoemd in Schagen

In 2021 richtte De Vries Stichting de Gouden Tip op, die de ultieme tip moest opleveren die naar Tanja zou leiden. Een dag voor de moord op De Vries was hij nog in Schagen om aandacht te vragen voor de stichting. Na zijn dood is die hernoemd naar de Peter R. de Vries Foundation.

Op dit moment liggen dna-sporen uit de zaak-Dutroux bij het Nederlands Forensisch Instituut. Zij gaan die nog onbekende sporen vergelijken met de sporen uit de zaak Tanja Groen, om duidelijk te krijgen of de Belgische seriemoordenaar misschien een rol heeft gespeeld bij haar verdwijning.

In Schagen is Tanja ondertussen nooit vergeten. Nog elk jaar wordt in de kerk stilgestaan bij haar vermissing. In een podcastserie van Noordkop Centraal vertelden haar naasten aan maker Jesler Bos, nu NH-verslaggever, welke impact haar vermissing nog altijd heeft op hen.

Hieronder de locatie van het plein: