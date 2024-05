Onweer maakt schade in de provincie: hoe kiest de bliksem zijn slachtoffers?

"Ik werd om 3.10 uur 's nachts wakker", vertelt de Hilversumse Eline Wansink. "Een immens kabaal, een soort rollende donder, en ook inslagen. Je hoorde het continu." De vrouw postte vannacht een bericht op Facebook over het onweer, de reacties stroomden binnen.

Wansink was dus niet de enige die rechtop in bed zat. De bliksem is in ieder geval op drie plekken ingeslagen. In Nederhorst den Berg werden twee huizen getroffen en ook in Bussum en het West-Friese Berkhout was het raak. In alle gevallen zijn er geen gewonden gevallen en was de brand snel onder controle. Maar waarom waren deze huizen de dupe?

