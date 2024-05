Man waarschijnlijk om zijn extravagante uiterlijk mishandeld, politie doet oproep

"Het slachtoffer droeg een zilveren blouse en een transparant shirt daaronder en dat was reden genoeg om het slachtoffer aan te spreken, uit te schelden en uiteindelijk heeft het slachtoffer ook een klap gehad."

"Nadat het slachtoffer mishandeld was, is hij geholpen door een groepje mensen. Die willen we graag spreken. Misschien bent u één van die groep: dan willen we u bedanken. Of heeft u iets gezien in die Koningstraat? Meld het ons".

Signalementen

De twee mannen hebben een lichte huidskleur en worden geschat tussen de 18 en 23 jaar oud en zijn ongeveer tussen de 1.80 en 1.85 meter lang. Ze waren donker gekleed en hadden geen gezichtsbeharing.

Ook de vrouwelijke verdachte heeft een lichte huidskleur en wordt geschat tussen de 18 en 23 jaar. Zij heeft blond lang haar in een paardenstaart, droeg goudkleurige oorringen en een grijze jas met een bontkraag.