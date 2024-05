Zien: man neemt in Beverwijkse zaak voor honderden euro’s aan parfums mee

De man loopt die bewuste zaterdagmiddag rond 15.30 uur naar binnen bij de zaak aan de Breestraat. Hij loopt een rondje en stopt bij het pad met herenparfums. De ene na de andere geur verdwijnt in zijn jas.

Een winkelmedewerker vertrouwt het niet en spreekt hem aan, maar dat doet de man niets. Al bellend loopt de verdachte een paar minuten later weg, de winkel uit.

De buit - verstopt in zijn diepe jaszakken - bedraagt zo’n zeshonderdvijftig euro aan parfum. De politie wil nog graag meegeven: zie jij iemand verdacht gedrag vertonen in de winkel of stelen? Meld dat dan altijd bij het winkelpersoneel of bel 112.