Geschopt en geslagen: mannen van achteren aangevallen tijdens uitgaan in Purmerend

De twee verlaten rond half 1 ’s nachts een café aan de Nieuwstraat in Purmerend. De vriendin van één van deze mannen komt net bij die uitgaansgelegenheid aan, samen willen ze wat eten aan de Koemarkt. Maar zo ver komt het niet.

De man heeft op de hoek van het café zijn fiets neergezet en gaat deze zoeken. Drie mannen schreeuwen wat naar die man. Hij besluit daarom zijn fiets te laten staan en met zijn vriend en vriendin loopt hij verder over de Zuidersteeg richting de Schoolsteeg.

Op bewakingsbeelden van de Zuidersteeg is te zien dat drie mannen hen achtervolgen. Ze zetten hun hoodies op en één van hen raapt iets van de grond op.

'Buiten bewustzijn'

Als die vrienden de Schoolsteeg inlopen, worden de twee mannen uit het niets van achteren aangevallen. Het 19-jarige slachtoffer wordt op de grond gegooid. Mogelijk is hij met zijn hoofd op de stoep terechtgekomen, want hij raakt even buiten bewustzijn.

Op de grond wordt hij ook nog eens geschopt. Zijn 18-jarige vriend krijgt een harde slag in zijn gezicht. Zijn vriendin laten ze met rust.

De drie verdachten rennen na de mishandeling terug over de Zuidersteeg in de richting van de Nieuwstraat.

Vloeibaar voedsel

De slachtoffers schakelen snel hulp in. Het 18-jarige slachtoffer wordt meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt zijn kaak gebroken. Hij heeft meerdere operaties moeten ondergaan en een tijd alleen maar vloeibaar voedsel kunnen eten. Het 19-jarige slachtoffer had een gekneusde heup. De mishandeling heeft veel indruk gemaakt op de vriendin die alles heeft zien gebeuren.

De politie heeft ook via Bureau NH vandaag beelden van de drie verdachten naar buiten gebracht als ze vóór het incident baldadig door de stad rondlopen. Op de Zuidersteeg gooien ze wat met een winkelwagentje. Tijdens de mishandeling heeft één van hen een stok of staaf vast die hij even daarvoor van de grond heeft geraapt.

Signalementen

Bekijk hier de signalementen van de drie: