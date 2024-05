Opnieuw inval in pand aan Atoomweg in Hoorn, mogelijk drugslab aangetroffen

De politie kan nog niet zeggen wat er nu precies is aangetroffen in de loods.

De controle vond rond 13.30 uur plaats naar aanleiding van anonieme tip, aldus de politie. De straat is afgezet en diverse eenheden van de politie en brandweer zijn ter plaatste. Volgens een politiewoordvoerder wordt bekeken of het inderdaad om een drugslab gaat.

Eerdere drugsvangst

Er was niemand aanwezig in de loods tijdens de inval en er zijn nog geen arrestaties verricht. Het zou niet de eerste keer zijn dat de politie een drugsvangst doet aan de Atoomweg: een half jaar geleden vond de politie in dezelfde loods ook al een hennepkwekerij.