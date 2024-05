De cirkel is eindelijk rond: oud-voetbalprof Nathalie Geeris viert Pride in Haarlem

Wat een warm welkom, dacht Nathalie Geeris toen zij twee jaar terug haar nieuwe straat in reed. Ze was net in de Leidsebuurt komen wonen en blij verrast dat de hele buurt vol hing met regenboogvlaggen. Waar zij pas later achter kwam, was dat de aanleiding minder fleurig was. Vlak daarvoor was er een regenboogvlag in brand gestoken in een van deze straten. Het vlagvertoon was een feestelijk protest.

Feestelijk protest. Dat had Nathalie in haar vorige woonplaats nota bene zelf georganiseerd. Na een carrière als profvoetballer was ze neergestreken aan de Zweedse kust, in het plaatsje Falkenberg. Daar stond ze in 2014 aan de basis van de eerste lokale Pride. "Dat was gewoon een wandeling", weet Nathalie nog goed. "Daar deden toen 500 mensen aan mee. Maar binnen drie jaar waren dat er al drieduizend. Tegenwoordig is het een heel festival."

Herderspris

Vanwege die verdienste ontving ze vorig jaar de Herderspris, een lokale medal of honor. “Ik woonde inmiddels in Haarlem, maar werd nog een keer uitgenodigd in Falkenberg. Ik moest een podium op. Stonden er 7000 mensen voor me op het plein. Ik was totaal verrast. Dat was voor mij heel emotioneel. Ik had er eigenlijk niet goed bij stilgestaan wat het evenement voor de lokale gemeenschap betekent.”