Scooterrijder rijdt door na ongeluk met 15-jarige fietser in Hoorn, politie zoekt getuigen

Het slachtoffer, een 15-jarige vrouw, raakte door het ongeluk ernstig gewond aan haar voet. Ze is naar het ziekenhuis gebracht voor behandelingen.

Na de aanrijding keek de scooterrijder volgens omstanders om, maar reed door. De politie vraagt de bestuurder zich te melden. Ook wordt getuigen van het ongeluk gevraagd zich te melden bij de politie.

De politie heeft een signalement van de scooterrijder vrijgegeven. Het gaat om een man in donkere kleding en een donkerkleurige helm. De scooter was eveneens donkerkleurig en vermoedelijk van het merk Sym Fiddle. De scooter zou nu beschadigingen moeten hebben aan de linker- of voorkant.