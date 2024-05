Hoe Kirstens tekeningen over ADHD en autisme 'per ongeluk' leidden tot een boek

Autisme en ADHD in beeld, is de ondertitel. Door middel van op het oog eenvoudige tekeningen worden herkenbare situaties op een treffende manier uitgelegd, van hoe iemand met ADHD en/of autisme denkt of handelt.

Inmiddels is Kirsten al een aantal jaar werkzaam bij hospice Dignitas in Hoorn, daarvoor begeleidde ze talloze cliënten in de gezondheidszorg. "Dan werd er altijd met termen gestrooid. Zoals 'een storing in je executieve functies'. Wat is dat dan? Tijdens gesprekken met cliënten begon ik tekeningetjes te maken aan de hand van een poppetje, om situaties beter uit te leggen. Ik merkte dat het vaak werkte. 'Mag ik dat hebben?', werd er dan wel eens gevraagd. En ik merkte dat er tijdens presentaties foto's werden gemaakt van de tekeningen die ik gebruikte."

'Voor iedereen toegankelijk'

Via een kennis die eerder een boek uitbracht, kwam ze in contact met een uitgever uit de hoek van de gezondheidszorg. "Meer om te kijken of ik de tekeningen voor mezelf, of voor enkele oud-collega's kon bundelen." De uitgever was direct enthousiast en stelde voor om het uit te geven. En dus ligt haar eigen boek - rijkelijk gevuld met 130 tekeningen en aanvullende teksten en uitleg - ineens voor haar neus. En is het in verschillende (web)winkels te vinden. "De opmaak is redelijk eenvoudig gehouden, de tekeningen in zwart-wit. Ik vind het belangrijk dat het voor iedereen toegankelijk is."

Ze weet hoe het is. Tien jaar geleden werd bij haar zelf ADHD vastgesteld. "Het is denk ik fijn voor een cliënt als iemand tegen je zegt: 'Ik begrijp hoe je je voelt'. Mensen met ADHD en/of autisme hebben moeite om prikkels te reguleren. Emoties als verdriet, rouw, maar ook blijdschap zijn veel heftiger."

