Waar zijn de 400 Haarlemse veteranen? Oud-militair doet oproep

De nieuwste missie van Edwin Schaaf is om de nieuwe vereniging Veteranen Haarlem leven in te blazen. "In Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort zijn de veteranen goed georganiseerd, maar in Haarlem was eigenlijk nog niets. Daar kwam ik vorig jaar op Veteranendag achter. We stonden met vijf, zes man voor het stadhuis, maar de burgemeester kwam niet opdagen. Bleek dat de afspraak was afgezegd, maar dat wisten wij niet."

Bij dat clubje was ook een Nieuw-Guinea-veteraan, vertelt Schaaf. "Die oude man was helemaal uit Schalkwijk gekomen met zijn scootmobiel. Dat vond ik zo triest. Ik heb toen wel een gesprek met de burgemeester kunnen regelen. Wienen is ook blij dat hij nu een aanspreekpunt heeft."

400 veteranen

In Haarlem wonen naar schatting ruim 400 veteranen. Die zijn vanwege de privacyregels lastig te benaderen, daarom doet Schaaf zijn oproep bij NH. "Het moet langzaam groeien, maar als we straks een club hebben met zo'n honderd veteranen, ben ik al heel tevreden. We hebben veel kameraadschap, je ziet dat veteranen snel klikken met elkaar. En dat kan jong en oud zijn: iedereen die op missie is geweest, is in principe een veteraan. Dus dat kan ook iemand van 25 jaar oud zijn."

"Ik wil veteranen uit Haarlem de kans bieden om met elkaar te praten over hun ervaringen. Dat kan ook over PTSS (posttraumatische stressstoornis, red.) gaan. Laatst waren er vijftien veteranen bijeen, daarvan hadden er vijf last van eerdere ervaringen."

Veteranen Haarlem wil volgend jaar uitpakken op Veteranendag (28 juni 2025), zegt Schaaf. "Dit jaar is het te kort dag, maar volgend jaar vieren we 80 jaar vrijheid. Dan willen we ook de Haarlemse burgers betrekken bij de viering van die dag."

Tekst loopt door onder de foto.