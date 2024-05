Winkelaanbod Haarlemmermeer flink omhoog, maar 'in de dorpen is niks meer'

Want als de kleine dorpen in de gemeente leeglopen, waar komt die stijging dan vandaan? Bijvoorbeeld uit plekken als Vier Meren, het winkelcentrum in Hoofddorp dat de afgelopen twee jaar flink is verbouwd. In het drie verdiepingen tellende gebouw zijn veel grote ketens te vinden.

Rick Janssen, woordvoerder van Vier Meren, denkt dat de verbouwing een aandeel heeft gehad in de stijging, maar dat de vraag naar winkelpanden ook is toegenomen: "We hebben leegstaande winkelmeters opgevuld met nieuwe partijen, dus ik denk dat een aantal van die procenten daar echt wel vandaan komen."

Aantrekkingskracht

Maar ook als je naar de hele gemeente kijkt snapt Janssen de aantrekkingskracht van Haarlemmermeer wel: "Hoofddorp ligt onder de rook van Amsterdam, en vlakbij Schiphol, zonder dat je de prijzen hoeft te betalen die horen bij een plek in de hoofdstad. Haarlemmermeer als gebied is heel aantrekkelijk voor winkeliers."

Die aantrekkingskracht had ook een effect op juwelier Farah Aldehessy. Hij vertrok uit Amsterdam en zit sinds maart in De Symfonie: "Ik ben heel blij met deze plek, ik had mazzel dat ik er via via over hoorde. Het ging ook heel snel, twee weken nadat ik van deze ruimte had gehoord, konden we erin."

Met de auto naar de winkel

Dat trend dat er steeds minder winkels leegstaan, bevestigt Cramer: "We krijgen veel vraag naar winkels en we moeten soms zelfs 'nee' zeggen, dus het gaat hier wel aardig." En dat veel grote ketens beslag leggen op prominente winkelplekken in de gemeente, dat moet je volgens haar ook in de juiste context bekijken: "Bij zo'n winkel werken ook lokale managers, lokaal personeel, en de winkel wordt gebruikt door de lokale bevolking."

Met de winkelbezetting op centrale plekken als Nieuw-Vennep en Hoofddorp lijkt het dus goed te gaan, maar dat betekent wel dat mensen zoals Femke, Gerda en John voorlopig de auto moeten pakken.