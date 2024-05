Nieuwkomers brengen hun taalles in praktijk op Landgoed Nardinclant

Sinds september krijgt deze groep wekelijks les in de Nederlandse taal en cultuur van het lokale vrijwilligersnetwerk Huis voor Iedereen. De vrijwilligers besloten daar de afgelopen maand excursies bij te organiseren, om zo hun lessen in de praktijk te brengen. Op hun 'schoolreisje' door de enorme tuin van Nardinclant worden ze door een gids in het Nederlands bijgepraat over de geschiedenis en de kunst op het landgoed.

Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat de verschillende nationaliteiten van de groep met elkaar in contact komen. "Omdat het ook zo'n diverse groep mensen is, worden ze gedwongen om met elkaar Nederlands te praten", vertelt Siska de Rijke van Huis voor Iedereen. "Mensen uit Turkije spreken natuurlijk geen Oekraïens."

Na afloop van de toer trekt de karavaan van nieuwkomers door Laren richting de poffertjeskraam op de Brink, om in Gooise sferen de excursie af te sluiten.