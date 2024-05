Dieren verdwijnen uit zorgboerderij Dierendok: "Hoop dat we het tegen kunnen houden"

Inmiddels heeft Cordaan een reactie gegeven op de zorgen van de bewoners. “De woongebouwen zijn sterk verouderd, die willen we herontwikkelen. Dat is nog geen plan in detail.” Maar ook het teruglopende aantal cliënten en de intensieve zorg die de dieren nodig hebben zijn voor Cordaan reden om de boerderij te willen opheffen. “We nemen afscheid van de dieren, maar niet van deze plek. We kijken naar een alternatieve invulling zoals een belevingstuin.”

Wie bezorgt straks de buurtkrant?

Een buurtbewoner uit haar zorgen voor zowel de cliënten als buurtbewoners: "De Werf heeft gewoon een buurtfunctie. De cliënten komen dagelijks in contact met de buurtbewoners, dat is toch veel beter dan dat ze worden weggestopt ergens in de polder. En wie gaat straks de buurtkrant bezorgen?"