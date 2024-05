Zorgen in Velsen-Noord: helft bewoners ontving geen NL-alert tijdens brand

"We roken de geur en dachten: dit is niet goed. Verbrand plastic ofzo. Dit is niet van Tata", wist Marjan meteen. "Dat is misschien gek", vult Richard aan. "Maar als Velsen-Noorder herken je dat. En dat klopte dus ook." Het was een brand bij een auto en scheepssloperij in Haarlem.

Omdat er best kans was dat de stinklucht ook giftige stoffen bevatte, gooide de Veiligheidsregio er een NL Alert uit. Op die manier krijgt iedereen in de buurt een waarschuwing op zijn of haar telefoon: blijf uit de rook en sluit ramen en deuren.

Wij niet, de buurvrouw wel

Maar tot verbazing van Richard en Marjan, kreeg maar een deel van de Velsen-Noorders zo'n noodmelding. Richard: "Bij mij thuis kreeg niemand van de drie een alert. De buurvrouw wel." Marjan: "Maar die lucht was zo sterk, je gaat mij niet vertellen dat dat goed was."

Hoe werkt zo'n Alert dan eigenlijk?, vragen de twee zich nu af. Zeker in het licht van de plannen van demissionair minister Yesilgöz om de alarmpalen die op de eerste maandag van de maand luid loeien helemaal weg te doen.

"Dat zou heel dom zijn" vindt Marjan. "Niet iedereen heeft een telefoon en het alertsysteem werkt niet perfect."

Geen onnodige Alerts

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) denkt dat het alertsysteem zaterdag wel goed gewerkt heeft, maar erkent ook dat het geen perfect systeem is. "

Er spelen een paar dingen mee", legt een woordvoerder uit. "Ten eerste willen we niet onnodig noodmeldingen sturen en bakenen we het gevarengebied af. Velsen-Noord lag waarschijnlijk rond de grens."

"Daar rook je het misschien wel, maar schatten we in dat de lucht niet giftig was. Het kan het zijn dat de ene telefoon in het dorp verbinding maakt met een telefoonmast binnen het gevarengebied, en de andere met een mast erbuiten." Als je telefoon uit staat, op vliegtuigstand of toevallig geen bereik heeft, val je sowieso buiten de boot, zegt hij.

Alerts én alarmpalen

De woordvoerder snapt de zorgen van Marjan en Richard: "Bij halfjaarlijkse tests van het NL Alert zien we dat we negentig procent van de mensen bereiken die we willen bereiken. Maar in een gebied als Velsen-Noord, met bijvoorbeeld Tata Steel in de buurt, kan het goed zijn de alarmpalen ook te houden."

Uiteindelijk gaat VRK niet over het wel of niet afschaffen van de alarmpalen, zegt de woordvoerder: "Dat is aan de politiek."