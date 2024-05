Teun wist als 8-jarig jongetje al dat hij popmuzikant wilde worden: "Hoop dat mijn vader me in Paradiso ziet spelen"

Teun Los woont samen met een huisgenoot in een ietwat studentikoos appartement in Amsterdam-Slotervaart. Geen hippe buurt, maar wel een buurtje waar de 21-jarige Teun zich thuisvoelt.

"Het is hier multicultureel en ik heb heel leuke buren", vertelt Teun. "Ze zeggen wel eens dat het een ruige buurt is, maar dat valt erg mee, er gebeurt hier nooit iets. Vijfhonderd meter richting centrum is het druk met toeristen, hier woon je gewoon tussen de Amsterdammers van allerlei kleur."

We lopen met Teun mee naar zijn slaap- annex woonkamer. Daar staat een rijkgevulde platenkast. Hij trekt zijn favorieten eruit. Beatles, Stones, Alan Parsons Project, B52's en Jimmie Hendrix.

"Axis bold as love uit 1967, die ik in Engeland heb gekocht, heeft een vermogen gekost, maar ik moest hem hebben", vertelt Teun "Ik wilde echt een origineel hebben. Deze plaat komt uit 1967 en dat is ook het geboortejaar van mijn moeder. Zo heb ik toch een stukje uit die tijd in mijn bezit en komt die tijd, ver voor mijn geboorte, wat dichterbij."

Uitlaatklep

Teun pakt zijn Guild-gitaar en speelt een stukje van een van zijn nummers: Outer space. Hij zingt met veel gevoel en een ietwat hoge, hese stem, die in de verte doet denken aan die van Chris Martin van de band Coldplay. Teun vindt de vergelijking wel cool. "Men is af en toe wel negatief over Coldplay, maar ze maken toch al heel lang pakkende popnummers en Chris Martin is een goede zanger."

In zijn muziek is Teun een romanticus. Hij kan in zijn liedjes de worsteling van de 21-jarige met het leven in de grote stad goed kwijt. "Muziek maken is echt een uitlaatklep voor mij", vertelt hij. "Ik ervaar dingen vaak heel heftig, zowel in de negatieve als positieve zin. Die persoonlijke ervaringen schrijf ik het liefst direct van me af, als ik nog in dat gevoel zit. Het is zoals anderen een dagboek bijhouden, zo heb ik mijn liedjes."

