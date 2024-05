Ria haar huis werd getroffen door de bliksem: "We zijn ongelofelijke mazzelkonten"

Ria en haar man worden vannacht wakker van een ongebruikelijk licht en geluid. Als ze gaan kijken zien ze vlammen in hun zolder. Snel pakken ze hun hond en kat, en vluchten hun huis uit.

Aan de Wethouder Bloklaan in Nederhorst den Berg slaat vannacht rond 03.00 uur de bliksem in. Kort daarna ontstaat er een brand in het dak van twee woningen. Bij de brand afgelopen nacht zijn geen gewonden gevallen. Wel is er kind door ambulancepersoneel nagekeken nadat het rook had ingeademd, aldus de brandweer.

In de ochtend staat Ria voor haar huis en kijkt ernaar: "We zijn er allemaal gezond en wel uitgekomen. We zijn ongelofelijke mazzelkonten."