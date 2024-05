Nog even snel het spoor oversteken? Hier kun je vanaf nu geflitst worden

Wethouder Mark Marshall van Gooise Meren is ook blij dat de flitspalen er nu zijn. "We zien dat Bussum een drukbevolkte kern heeft waar heel veel treinen doorheen gaan. Elke twee minuten komt er eentje langs. We hebben in het verleden een aantal incidenten gehad, die op één na gelukkig allemaal nét goed zijn afgelopen. Dat laat wel zien dat er iets moet gebeuren."

Behoorlijke boete

Een boete voor zo'n overtreding is niet mis: automobilisten, motorrijders en vrachtwagens betalen maximaal driehonderd euro. Brom- en snorfietsen kunnen bij overtreding rekenen op een sanctie van 210 euro. Dat geld gaat via het Openbaar Ministerie naar de Staat. Wethouder Marshall: "We hopen dat de Staat hiermee meer gaat investeren in de verkeersveiligheid."

Voor mensen die niet zo schrikken van deze boete en tóch in alle haast door de knipperlichten willen rijden, heeft Harro Homan een boodschap: "Doe het alsjeblieft niet. Het is ontzettend gevaarlijk. Je brengt jezelf en anderen echt in een risicovolle situatie. Dus: stop als het rode licht brandt."

Locaties

De nieuwe flitspalen staan op de Generaal de la Reylaan, de Veerstraat, de Herenstraat en de Cort van de Lindelaan in Bussum. Binnenkort komt er nog één op de Comeniuslaan. Later dit jaar zullen in meerdere steden flitspalen bij spoorwegovergangen worden geplaatst.

In deze video van ProRail is te zien dat scooterrijders de mist in gaan, op één slimmerik na: